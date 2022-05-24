UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Если РФ расширит свое влияние на Донбассе, войска столкнутся с трудностями в снабжении, - Британия

Фото: Если РФ расширит свое влияние на Донбассе, войска столкнутся с трудностями в снабжении (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Россия увеличила интенсивность своих операций на Донбассе, пытаясь окружить Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. Однако если Россия захватит Северодонецкий карман, вся Луганская область окажется под российской оккупацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter.

По данным ведомства, в настоящее время северная и южная оси этой операции разделены примерно 25 км территории, контролируемой Украиной.

"Украинские войска оказывают сильное сопротивление, занимая хорошо окопанные оборонительные позиции. Давно созданная операция Объединенных сил Украины, вероятно, сохраняет эффективное командование и контроль над этим фронтом", - говорится в сообщении.

В разведке подчеркнули, что Россия добилась некоторых локальных успехов, отчасти благодаря сосредоточению артиллерийских подразделений.

"Хотя в настоящее время Россия прилагает основные усилия, эта операция является лишь частью кампании по захвату Донбасса. Если линия фронта продвинется дальше на запад, это приведет к расширению российских коммуникационных линий и, вероятно, к тому, что российские войска столкнутся с дальнейшими трудностями в материально-техническом снабжении", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ситуация на Донбассе складывается очень сложная. Российские оккупанты пытаются наступать на Славянск и Северодонецк.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассВеликобританияВойна России против Украины