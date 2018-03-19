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Интервью

РФ распространяет слухи о возобновлении боев на Донбассе из-за изменения Украиной формата АТО, - разведка

НовостиПроисшествия    19.03.2018 - 15:12
Фото: боевик ДНР (facebook.com/abazia)
Фото: боевик ДНР (facebook.com/abazia)

Командование РФ на Донбассе наращивает идеологическую и воспитательную работу в подразделениях российских военных

Российская Федерация распространяет слухи о возобновлении активных боевых действий на оккупированном Донбассе из-за изменения Украиной формата проведения антитеррористической операции. Об этом со ссылкой на информацию украинской разведки в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

"Российскими пропагандистами интенсивно распространяются слухи о возобновлении активных боевых действий в связи с изменением Украиной формата проведения АТО", - сообщил он.

Кроме того, по данным разведки, командование РФ на Донбассе дополнительно наращивает идеологическую и воспитательную работу в подразделениях российских военных. В частности, увеличено количество и продолжительность занятий по направлению "политического информирования", что связано с усилением сомнений среди военных РФ относительно правильности внешнеполитического курса российского руководства и легитимности и законности деятельности оккупационных администраций на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Напомним, 16 марта 2018 года президент Украины Петр Порошенко объявил, что на данный момент юридически завершена антитеррористическаяоперация. Формат АТО будет изменен на операцию Объединенных сил.

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Темы: АТО    Теги: Российская Федерация, Донбасс, Новости АТО
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