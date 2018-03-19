РФ поширює чутки про відновлення боїв на Донбасі через зміну Україною формату АТО, - розвідка

Російська Федерація поширює чутки про відновлення активних бойових дій на окупованому Донбасі через зміну Україною формату проведення антитерористичної операції. Про це з посиланням на інформацію української розвідки у ході брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

"Російськими пропагандистами інтенсивно поширюються чутки про відновлення активних бойових дій у зв’язку зі зміною Україною формату проведення АТО", - повідомив він.

Крім того, за даними розвідки, командування РФ на Донбасі додатково нарощує ідеологічну та виховну роботу в підрозділах російських військових. Зокрема, збільшено кількість і тривалість занять за напрямом "політичного інформування", що пов’язано з посиленням сумнівів серед військових РФ щодо правильності зовнішньополітичного курсу російського керівництва та легітимності і законності діяльності окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

Нагадаємо, 16 березня 2018 року президент України Петро Порошенко оголосив, що наразі юридично завершено антитерористичну операцію. Формат АТО буде змінено на операцію Об’єднаних сил.