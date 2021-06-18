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РФ распространяет сепаратистские настроения на юге Украины, - Данилов

Автор: Даша Харченко

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Россия сейчас активно распространяет сепаратистские настроения. В частности речь идет о южной части Украины.

Об этом он сказал в эфире шоу "Право на власть".

По его словам, РФ распространяет пропаганду перед выборами.

"Российская Федерация строит перед выборами систему распространения своего, скажем так, сепаратистского настроя на нашей южной границе. Это Николаевская, Херсонская и Одесская области", - сказал Данилов.

Он также добавил, что местные власти отказываются противодействовать этому.

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