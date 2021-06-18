РФ распространяет сепаратистские настроения на юге Украины, - Данилов

По его словам, РФ распространяет пропаганду перед выборами.

"Российская Федерация строит перед выборами систему распространения своего, скажем так, сепаратистского настроя на нашей южной границе. Это Николаевская, Херсонская и Одесская области", - сказал Данилов.

Он также добавил, что местные власти отказываются противодействовать этому.