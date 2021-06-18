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РФ розповсюджує сепаратистські настрої на півдні України, - Данілов

Автор: Даша Харченко

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Росія зараз активно розповсюджує сепаратистські настрої. Зокрема йдеться про південну частину України.

Про це він сказав в ефірі шоу "Право на владу".

За його словами, РФ поширює пропаганду перед виборами.

"Російська Федерація будує перед виборами систему розповсюдження свого, скажімо так, сепаратистського настрою на нашому південному кордоні. Це Миколаївська, Херсонська та Одеська області", - сказав Данілов.

Він також додав, що місцева влада відмовляється протидіяти цьому.

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