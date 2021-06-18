РФ розповсюджує сепаратистські настрої на півдні України, - Данілов

За його словами, РФ поширює пропаганду перед виборами.

"Російська Федерація будує перед виборами систему розповсюдження свого, скажімо так, сепаратистського настрою на нашому південному кордоні. Це Миколаївська, Херсонська та Одеська області", - сказав Данілов.

Він також додав, що місцева влада відмовляється протидіяти цьому.