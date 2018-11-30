РФ поширює фейки про ситуацію у Керченській протоці на сході та півдні України, - Клімкін

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

РФ поширює інформацію, що українські моряки начебто планували підірвати міст через Керченську протоку

Російська Федерація (РФ) через соціальні мережі поширює фейки про ситуацію у Керченській протоці на сході та півдні України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ України Павла Клімкіна у Facebook.

За словами Клімкіна, РФ поширює інформацію, що українські моряки начебто планували підірвати міст через Керченську протоку.

"За останні кілька днів російські фейки просто заполонили соціальні мережі у східних та південних регіонах України. Розповідають, що начебто наші моряки планували масштабну провокацію, щоб підігріти ситуацію перед виборами, зокрема, підірвати міст через Керченську протоку", - написав він.

Клімкін зазначив, що планує відвідати регіони, які є мішенню масштабної дезінформаційної кампанії РФ.

"Я переконаний, що головне в будь-якій ситуації - люди. І з ними потрібно обов’язково розмовляти. Звичайно, пости в ФБ і телебачення - це досить зручна опція, але я закликаю не переоцінювати їх ефективність і зустрічатись з людьми особисто. Потрібно їхати в регіони, які є мішенню цієї масштабної дезінформаційної кампанії. Найближчим часом планую саме так вчинити", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за словами Клімкіна, відмова РФ допустити консулів до українських моряків є міжнародним злочином.