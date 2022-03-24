РФ распространяет фейк о якобы удержании российских специалистов на Ровенской АЭС

Фейковое сообщение российского представительства без проверки разместило МАГАТЭ. В нем говорится о якобы силовом удержании российских атомщиков на Ровенской АЭС.

"Никаких специалистов-атомщиков из России на РАЭС не было и пока нет. Зато были четыре вооруженных охранников из РФ, которые сопровождали груз - элементы ядерного топлива, что было поставлено на РАЭС еще до начала военной агрессии", - говорится в сообщении.

Согласно контракту российские охранники с начала войны до момента разгрузки и передачи груза были на станции. Сегодня ядерное топливо полностью разгрузили. После завершения этих работ охранники покинули территорию станции в сопровождении сотрудников СБУ, которые обеспечивают их безопасность и передачу российской стороне.

В Энергоатоме обратили внимание, что на Запорожской АЭС до сих пор находятся 11 сотрудников Росатома. Они попали на станцию незаконно вместе с оккупантами.