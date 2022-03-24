РФ поширює фейк про нібито утримання російських спеціалістів на Рівненській АЕС

Фейкове повідомлення російського представництва без перевірки розмістило МАГАТЕ. У ньому йдеться про нібито силове утримання російських атомників на Рівненській АЕС.

"Жодних спеціалістів-атомників з Росії на РАЕС не було і наразі немає. Натомість були чотири озброєних охоронців із РФ, які супроводжували вантаж - елементи ядерного палива, що було поставлене на РАЕС ще до початку військової агресії", - йдеться у повідомленні.

Відповідно контракту російські охоронці з початку війни до моменту розвантаження і передачі вантажу були на станції. Сьогодні ядерне паливо повністю розвантажили. Після завершення цих робіт охоронці покинули територію станції у супроводі співробітників СБУ, які забезпечують їхню безпеку і передачу російській стороні.

В Енергоатомі звернули увагу, що на Запорізькій АЕС досі знаходяться 11 співробітників Росатома. Вони потрапили на станцію незаконно разом з окупантами.