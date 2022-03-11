РФ пытается реализовать в Украине "сирийский сценарий", - ОП

Россия пытается реализовать в Украине "сирийский сценарий", о чем свидетельствует ряд заявлений высших чиновников РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.

Вербовка ИГИЛ и заявления российской пропаганды о химоружии свидетельствуют о попытке реализации "сирийского сценария" в Україні, - выразил свое мнение Подоляк.

"Российские официальные лица, в том числе министр Шойгу, объявили о поспешном наборе 16 000 бывших боевиков ИГИЛ для использования против украинских гражданских лиц.

О том, что происходит в Украине на 16-й день войны, читайте в нашем онлайн.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!