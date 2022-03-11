RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

РФ намагається реалізувати в Україні "сирійський сценарій", - ОП

Автор: Світлана Мащенко

Росія намагається реалізувати в Україні "сирійський сценарій", про що свідчить ряд заяв вищих чиновників РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника керівника офісу президента Михайла Подоляка

"Російські офіційні особи, в тому числі міністр Шойгу, оголосили про поспішний набір 16 000 колишніх бойовиків ІДІЛ для використання проти українських цивільних осіб.

Вербування ІДІЛ і заяви російської пропаганди про хімзброю свідчать про спробу реалізації "сирійського сценарію" в Україні, - висловив свою думку Подоляк.

Про те, що відбувається в Україні на 16-й день війни, читайте в нашому онлайн.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс президента