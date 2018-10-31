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РФ пытается разместить в Крыму ядерное вооружение, - Ельченко

Новости » Политика    31.10.2018 - 02:01
Фото: Владимир Ельченко (из открытых источников)
Фото: Владимир Ельченко (из открытых источников)

Ельченко заявил, что в Крыму очень плохая ситуация с соблюдением прав человека

Постоянный представитель Украины в ООН, посол Владимир Ельченко заявил, что Россия вдвое увеличила военное присутствие в оккупированном Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Ельченко на заседании Совета Безопасности ООН.

"Россия более чем вдвое увеличила свою силу на крымском полуострове и пытается разместить ядерное вооружение на полуострове", - сообщил Ельченко.

Посол добавил, что с 2014 года на территорию Крыма переселились более 100 тысяч граждан РФ.

"За период с 2014-го по 2017-й год 108 тысяч человек переехали из Российской Федерации в Крым и Севастополь. Что это как не специальная политика изменения демографической ситуации?", - добавил он.

Кроме того, постпред отметил, что в Крыму очень плохая ситуация с соблюдением прав человека.

"Ситуация с гуманитарными правами также плохая в Крыму. ОБСЕ видят, что РФ как оккупационная власть не может адекватно гарантировать и защищать права человека в Крыму. Более 30 граждан Украины были задержаны в России и в оккупированном Крыму по абсолютно надуманным политическим обвинениям", - добавил он.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что Россия способна на ядерный удар только в качестве ответа.

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