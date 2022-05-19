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РФ пытается найти свое "вундерваффе", что говорит о полном провале вторжения, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Россия выпустила по территории Украины более двух тысяч ракет за время полномасштабной войны, и теперь стране-агрессору приходится их экономить. Не желая признавать неудачи на фронтах и провал вторжения, Москва пытается найти свое "чудо-оружие".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на ночное видеообращение главы государства.

"Сегодня один из представителей российского государства заявил, что оккупанты якобы начали использовать в Украине комплексы лазерного оружия. Якобы для экономии ракет", - сказал президент.

Как отметил Зеленский, обращает на себя тот факт, что захватчикам пришлось экономить ракеты - и как-то это объяснять.

"То есть более 2 тысяч ракет, которая российская армия выпустила по Украине, были основной частью их запаса ракет. То есть далее - только остатки", - рассказал он.

Кроме того, Зеленский подчеркивает, что все уже увидели, как воюет Россия в Украине:

  • "неопытными срочниками, которых она бросает в бой как пушечное мясо,
  • мародерами, которые впервые видят нормальную бытовую технику в чужой стране,
  • старой советской броней без современной защиты,
  • запрещенными фосфорными бомбами, которыми они сжигают школы и обычные жилые дома,
  • и ракетами, большинство которых потрачено российской армией на уничтожение абсолютно гражданской инфраструктуры без никакого стратегического именно военного результата".

Зеленский напомнил, что в эти сутки войска РФ таким образом наносили ракетные удары по Николаеву и Днепру.

"Что ж, в пропаганде нацистской Германии был таков термин "вундерваффе". Чудо-оружие. Чем яснее становилось, что у них нет шансов в войне, тем больше было пропагандистских разговоров об удивительном оружии, которое будет якобы столь мощным, что обеспечит перелом в войне. И вот мы видим, что на третьем месяце полномасштабной войны Россия пытается найти свое "вундерваффе". Якобы лазерное. Это все свидетельствует о полном провале вторжения", - заявил Зеленский.

При этом президент также отметил, что это также свидетельствует, что российские захватчики боятся признать, что на самом высоком государственном и военном уровне в РФ "допустили катастрофические ошибки".

"Так что будут придумывать еще не одно "вундерваффе", пока Вооруженные Силы Украины и все наши защитники и защитницы будут пошагово освобождать нашу землю", - подчеркивает он.

Видео: Владимир Зеленский выступил с обращением к украинцам

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что РФ активизировала обстрелы и диверсионные атаки в приграничных районах, пытаясь таким образом "компенсировать" серию неудач на фронте.

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