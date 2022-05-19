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РФ намагається знайти своє "вундерваффе", що свідчить про повний провал вторгнення, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Росія випустила по території України понад дві тисячі ракет за час повномасштабної війни, і тепер країні-агресору доводиться їх економити. Не бажаючи визнавати невдачі на фронтах і провал вторгнення, Москва намагається знайти свою "чудо-зброю".

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає РБК-Україна з посиланням на нічне відеозвернення глави держави.

"Сьогодні один з представників російської держави заявив, що окупанти нібито почали використовувати в Україні комплекси лазерної зброї. Нібито для економії ракет", - сказав президент.

Як зазначив Зеленський, звертає на себе той факт, що загарбникам довелося економити ракети - і якось це пояснювати.

"Тобто понад 2 тисячі ракет, яка російська армія випустила по Україні, були основною частиною їх запасу ракет. Тобто далі - тільки залишки", - розповів він.

Крім того, Зеленський наголошує, що всі вже побачили, як воює Росія в Україні:

  • "недосвідченими строковиками, яких вона кидає в бій як гарматне м'ясо,
  • мародерами, які вперше бачать нормальну побутову техніку в чужій країні,
  • старою радянською бронею без сучасного захисту,
  • забороненими фосфорними бомбами, якими вони спалюють школи і звичайні житлові будинки,
  • і ракетами, більшість яких витрачено російською армією на знищення абсолютно цивільної інфраструктури без жодного стратегічного саме військового результату".

Зеленський нагадав, що в цю добу війська РФ таким чином завдавали ракетні удари по Миколаєву і Дніпру.

"Що ж, у пропаганді нацистської Німеччини був такий термін "вундерваффе". Диво-зброя. Що ясніше ставало, що у них немає шансів у війні, то більше було пропагандистських розмов про дивовижну зброю, яка буде нібито такою потужною, що забезпечить перелом у війні. І ось бачимо, що на третьому місяці повномасштабної війни Росія пробує знайти свою "вундерваффе". Нібито лазерну. Це все точно свідчить про повний провал вторгнення", - заявив Зеленський.

При цьому президент також зазначив, що це також свідчить, що російські загарбники бояться визнати, що на найвищому державному і військовому рівні у РФ "допустили катастрофічні помилки".

"Тож будуть придумувати ще не одне "вундерваффе", поки Збройні Сили України й усі наші захисники й захисниці покроково звільнятимуть нашу землю",- наголошує він.

Відео: Володимир Зеленський виступив зі зверненням до українців

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що РФ активізувала обстріли та диверсійні атаки в прикордонних районах, намагаючись таким чином "компенсувати" серію невдач на фронті.

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