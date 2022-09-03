РФ пытается наступать на Бахмут и Авдеевку, все атаки отбиты: сводка Генштаба

Сообщается, что противник продолжает наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях, применяет ПВО для прикрытия своих войск. При этом сегодня на Краматорском направлении активных боев не было.

В то же время сохраняется угроза массированных авиационных и ракетных ударов по объектам военной и критической инфраструктуры по всей стране.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без изменений. Белорусская армия проводит проверку готовности полевых систем связи в рамках подготовки к учениям.

На других направлениях обстреляна военная и гражданская инфраструктура с применением танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:

на Северском направлении обстреляны три населенных пункта в Черниговской и один в Сумской областях

обстреляны три населенных пункта в Черниговской и один в Сумской областях на Харьковском направлении - районы населенных пунктов Краснополье, Прудянка, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Русская Лозовая, Старый Салтов, Пришиб, Гусаровка, Норцовка

- районы населенных пунктов Краснополье, Прудянка, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Русская Лозовая, Старый Салтов, Пришиб, Гусаровка, Норцовка на Славянском направлении - Карнауховка, Новая Дмитровка, Большая Камышеваха

- Карнауховка, Новая Дмитровка, Большая Камышеваха на Краматорском направлении - Богородичное, Райгородок, Северск

- Богородичное, Райгородок, Северск на Бахмутском направлении - Зайцево, Кодема, Веселая Долина, Бахмутское, Соледар, Бахмут

- Зайцево, Кодема, Веселая Долина, Бахмутское, Соледар, Бахмут на Авдеевском направлении - Новокалиново, Бердичи, Водяное, Первомайское

- Новокалиново, Бердичи, Водяное, Первомайское на Новопавловском направлении - Марьинка, Новомихайловка, Большая Новоселка, Парасковеевка, Золотая Нива

- Марьинка, Новомихайловка, Большая Новоселка, Парасковеевка, Золотая Нива на Запорожском направлении - Щербаки, Новоандреевка, Орехов, Гуляйполе, Дорожнянка, Успеновка, Новополь Времовка

- Щербаки, Новоандреевка, Орехов, Гуляйполе, Дорожнянка, Успеновка, Новополь Времовка на Южнобужском направлении - обстрелы вдоль всей линии столкновения

Кроме того, противник вел разведку с применением дронов, всего более 30 вылетов. Подразделения сил обороны удерживают позиции и не дают врагу продвигаться вглубь. Они успешно отразили атаки в районах населенных пунктов Долина, Соледар, Новобахмутовка, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка.