РФ пытается наступать на Бахмут и Авдеевку, все атаки отбиты: сводка Генштаба

Российские войска пытаются наступать на Донбассе, однако Силы обороны отбили сегодня все атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Сообщается, что противник продолжает наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях, применяет ПВО для прикрытия своих войск. При этом сегодня на Краматорском направлении активных боев не было.
В то же время сохраняется угроза массированных авиационных и ракетных ударов по объектам военной и критической инфраструктуры по всей стране.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без изменений. Белорусская армия проводит проверку готовности полевых систем связи в рамках подготовки к учениям.
На других направлениях обстреляна военная и гражданская инфраструктура с применением танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:
Кроме того, противник вел разведку с применением дронов, всего более 30 вылетов. Подразделения сил обороны удерживают позиции и не дают врагу продвигаться вглубь. Они успешно отразили атаки в районах населенных пунктов Долина, Соледар, Новобахмутовка, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка.
Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ ударили по технике россиян в Херсонской области и нанесли серьезный ущерб.
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