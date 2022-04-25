РФ пытается достать с затонувшего крейсера "Москва" ракеты и секретные документы, - Bild

В Черном море российский корабль "Коммуна" на месте, где затонул крейсер "Москва", пытается извлечь с судна документацию, военное оборудование и ракеты, которыми был оснащен флагман Черноморского флота.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Bild .

Отмечается, что поднять сам крейсер с морских глубин вряд ли удастся, так как специальный спасательный корабль "Коммуна" считается одним из старейших действующих боевых кораблей в вооружении российского ВМФ - судно было спущено на воду еще в 1912 году.

Соответственно, россияне возлагают больше надежд спасти противокорабельные и зенитные ракеты, которыми был оснащен крейсер "Москва".

Также будут предприняты попытки достать с корабля секретные документы и военное оборудование.