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РФ пытается достать с затонувшего крейсера "Москва" ракеты и секретные документы, - Bild

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Понедельник 25 апреля 2022 06:30
РФ пытается достать с затонувшего крейсера "Москва" ракеты и секретные документы, - Bild Фото: корабль ВМФ РФ "Коммуна" проводит работы на месте, где затонул крейсер "Москва" (t.me/BILD_Russian)
Автор: Владимир Костырин

В Черном море российский корабль "Коммуна" на месте, где затонул крейсер "Москва", пытается извлечь с судна документацию, военное оборудование и ракеты, которыми был оснащен флагман Черноморского флота.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Bild.

Отмечается, что поднять сам крейсер с морских глубин вряд ли удастся, так как специальный спасательный корабль "Коммуна" считается одним из старейших действующих боевых кораблей в вооружении российского ВМФ - судно было спущено на воду еще в 1912 году.

Соответственно, россияне возлагают больше надежд спасти противокорабельные и зенитные ракеты, которыми был оснащен крейсер "Москва".

Также будут предприняты попытки достать с корабля секретные документы и военное оборудование.

Ранее сообщалось, что Россия начала поисковые работы на месте крушения крейсера "Москва", который был потоплен после ракетного удара ВСУ по флагману ЧФ РФ 13 апреля.

По данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, россиянам удалось спасти только 58 человек с крейсера "Москва", в то время как экипаж составлял 510 военнослужащих. При этом в Минобороны РФ утверждают, что на корабле в результате пожара погиб один человек, еще 27 пропали без вести.

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