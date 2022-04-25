РФ намагається дістати з затонулого крейсера "Москва" ракети і секретні документи, - Bild

У Чорному морі російський корабель "Комуна" на місці, де затонув крейсер "Москва", намагається витягти з судна документацію, військове обладнання і ракети, якими був оснащений флагман Чорноморського флоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Bild .

Зазначається, що підняти сам крейсер з морських глибин навряд чи вдасться, позаяк спеціальний рятувальний корабель "Комуна" вважається одним з найстаріших діючих бойових кораблів в озброєнні російського ВМФ - судно було спущено на воду ще в 1912 році.

Відповідно, росіяни покладають більше надій врятувати протикорабельні та зенітні ракети, якими був оснащений крейсер "Москва".

Також будуть зроблені спроби дістати з корабля секретні документи і військове обладнання.