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РФ намагається дістати з затонулого крейсера "Москва" ракети і секретні документи, - Bild

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Понеділок 25 квітня 2022 06:30
РФ намагається дістати з затонулого крейсера "Москва" ракети і секретні документи, - Bild Фото: корабель ВМФ РФ "Комуна" проводить роботи на місці, де затонув крейсер "Москва" (t.me/BILD_Ukrainian)
Автор: Володимир Костирін

У Чорному морі російський корабель "Комуна" на місці, де затонув крейсер "Москва", намагається витягти з судна документацію, військове обладнання і ракети, якими був оснащений флагман Чорноморського флоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Bild.

Зазначається, що підняти сам крейсер з морських глибин навряд чи вдасться, позаяк спеціальний рятувальний корабель "Комуна" вважається одним з найстаріших діючих бойових кораблів в озброєнні російського ВМФ - судно було спущено на воду ще в 1912 році.

Відповідно, росіяни покладають більше надій врятувати протикорабельні та зенітні ракети, якими був оснащений крейсер "Москва".

Також будуть зроблені спроби дістати з корабля секретні документи і військове обладнання.

Раніше повідомлялося, що Росія почала пошукові роботи на місці аварії крейсера "Москва", який був потоплений після ракетного удару ЗСУ по флагману ЧФ РФ 13 квітня.

За даними Ради національної безпеки і оборони України, росіянам вдалося врятувати тільки 58 осіб з крейсера "Москва", в той час, як екіпаж становив 510 військовослужбовців. При цьому в Міноборони РФ стверджують, що на кораблі в результаті пожежі загинула одна людина, ще 27 пропали безвісти.

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