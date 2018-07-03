РФ не пускає захисника до затриманого українського адвоката, - асоціація адвокатів

Захиснику не дають доступу до документів

Федеральна служба безпеки (ФСБ) РФ не допускає захист до обвинувачуваного в шпигунстві українського адвоката Ігоря Кіяшка, який перебуває під вартою у Росії. Про це йдеться у заяві Національної асоціаціїї адвокатів України (НААУ).

"НААУ звернулася до Федеральної палати адвокатів РФ щодо належного захисту адвоката Кіяшка", - йдеться у заяві.

Як зазначається, до голови представництва НААУ в Росії Іллі Новікова звернувся адвокат Євген Губін, який повідомив про те, йому не дають доступу до документів у цій справі, а слідчий не виходить на контакт.

Губін впевнений, що заступник начальника слідчого відділу навмисно не допускає адвоката до здійснення захисту Кіяшка.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 26 червня 2018 року слідчі органи Росії висунули "звинувачення" в спробі контрабанди та шпигунстві громадянину України Ігореві Кияшко.