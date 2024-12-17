РФ провокаціями на кордоні хоче показати Естонії, що вона наступна, - The Telegraph

Зокрема, нещодавно на російсько-естонському кордоні було помічено дирижабль, на який спочатку в Естонії не відреагували. Однак наступного дня росіяни пішли на ескалацію і намалювали на дирижаблі свою напівсвастику - літеру Z. Вона є певним символом вторгнення Росії в Україну.

За словами генерального директора поліції Естонії Егерта Белічева, дрібні провокації такого штибу росіяни влаштовують майже щотижня.

"Це навмисно зробили видимим для всіх, щоб сказати: "Ми стежимо за вами", - розповів Белічев.

Як розповіли естонські прикордонники, напруга на кордоні з РФ різко зросла в останні місяці. Це сталось через те, що росіяни почали частіше вдаватися до акцій протесту проти Заходу, спроб контрабанди запчастин до зброї, глушіння GPS-сигналів. Росія направляє хвилі мігрантів з Азії через кордон та зловісних витівок з літальними апаратами на кшталт того, про який згадувалося вище.

"Два роки тому у нас було 18 прикордонних інцидентів, а цього року - 96. Ми бачимо постійні спроби дестабілізувати ситуацію", - сказав Бєлічев.

Дипломатичні відносини з Естонії та Росії

Відносини між Естонією та Росією погіршилися на тлі війни в Україні. Естонія активно підтримує Україну, надає допомогу та закликає до посилення санкцій проти РФ. Таллінн також збільшив оборонні витрати через загрози Балтійському регіону.

Росія відповіла антиестонською риторикою, висланням дипломатів і призупиненням угод щодо транзиту та економічної співпраці. Напруженість посилилася через демаркацію кордону, демонтаж радянських пам'ятників і підтримку Естонією вступу України до НАТО.