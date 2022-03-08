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РФ проводит скрытую мобилизацию под видом учений, - Генштаб

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Вторник 08 марта 2022 21:46
РФ проводит скрытую мобилизацию под видом учений, - Генштаб Фото: В России проводят скрытую мобилизацию (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Анна Шиканова

В России начали скрытую мобилизацию, чтобы восполнить потери личного состава. Также военным РФ запретили разрывать контракты с армией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По информации Генштаба ВСУ, для восполнения потерь личного состава в России начали скрытую мобилизацию.

"С целью восполнения потерь, противник проводит скрытую мобилизацию под видом учебных сборов", - сообщает Генштаб ВСУ.

Также в России запретили военным разрывать контракты на прохождение службы.

"С целью прекращения оттока личного состава, военным руководством ВС РФ принято решение о запрете разрывания контрактов на прохождение военной службы", - говорится в сообщении.

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