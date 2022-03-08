РФ проводить приховану мобілізацію під виглядом навчань, - Генштаб
У Росії почали приховану мобілізацію, щоб заповнити втрати особового складу. Також військовим РФ заборонили розривати контракти з армією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
За інформацією Генштабу ЗСУ, для заповнення втрат особового складу в Росії почали приховану мобілізацію.
"З метою заповнення втрат, противник проводить приховану мобілізацію під виглядом навчальних зборів", - повідомляє Генштаб ЗСУ.
Також в Росії заборонили військовим розривати контракти на проходження служби.
"З метою припинення відтоку особового складу, військовим керівництвом ЗС РФ прийнято рішення про заборону розривання контрактів на проходження військової служби", - йдеться в повідомленні.
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