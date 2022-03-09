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РФ проводит скрытую мобилизацию и может привлечь к войне в Украине войска с Приднестровья

Автор: Артур Родивилов

Россия проводит скрытую мобилизацию. В связи с большими потерями Москва также может привлечь к боям в Украине военных с территории непризнанного Приднестровья

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По его данным, Россия проводит скрытую мобилизацию под видом учебных сборов во временно оккупированном Крыму, Краснодарском крае и отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Также враг активизировал набор добровольцев для войны с Украиной.

Кроме того, зафиксированы случаи отчисления юношей призывного возраста из вузов РФ с целью пополнения резерва армии.

"Оккупантами не исключается возможность привлечения к войне с Украиной военнослужащих непризнанной республики в количестве до 800 человек, однако морально-психологическое состояние указанного личного состава остается на низком уровне", - говорится в сообщении.

Ранее в Генеральном штабе ВСУ проинформировали о ситуации в регионах на фронтах и оперативной обстановке по состоянию на начало четырнадцатых суток обороны от российских оккупантов.

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