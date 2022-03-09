РФ проводит скрытую мобилизацию и может привлечь к войне в Украине войска с Приднестровья

По его данным, Россия проводит скрытую мобилизацию под видом учебных сборов во временно оккупированном Крыму, Краснодарском крае и отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Также враг активизировал набор добровольцев для войны с Украиной.

Кроме того, зафиксированы случаи отчисления юношей призывного возраста из вузов РФ с целью пополнения резерва армии.

"Оккупантами не исключается возможность привлечения к войне с Украиной военнослужащих непризнанной республики в количестве до 800 человек, однако морально-психологическое состояние указанного личного состава остается на низком уровне", - говорится в сообщении.