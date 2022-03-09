РФ проводит скрытую мобилизацию и может привлечь к войне в Украине войска с Приднестровья

Россия проводит скрытую мобилизацию. В связи с большими потерями Москва также может привлечь к боям в Украине военных с территории непризнанного Приднестровья
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
По его данным, Россия проводит скрытую мобилизацию под видом учебных сборов во временно оккупированном Крыму, Краснодарском крае и отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Также враг активизировал набор добровольцев для войны с Украиной.
Кроме того, зафиксированы случаи отчисления юношей призывного возраста из вузов РФ с целью пополнения резерва армии.
"Оккупантами не исключается возможность привлечения к войне с Украиной военнослужащих непризнанной республики в количестве до 800 человек, однако морально-психологическое состояние указанного личного состава остается на низком уровне", - говорится в сообщении.
Ранее в Генеральном штабе ВСУ проинформировали о ситуации в регионах на фронтах и оперативной обстановке по состоянию на начало четырнадцатых суток обороны от российских оккупантов.
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