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РФ проводить приховану мобілізацію і може залучити до війни в Україні війська з Придністров'я

Автор: Артур Родивилов

Росія проводить приховану мобілізацію. У зв'язку з великими втратами Москва також може залучити до боїв в Україні військових з території невизнаного Придністров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За його даними, Росія проводить приховану мобілізацію під виглядом навчальних зборів в тимчасово окупованому Криму, Краснодарському краї та окремих районах Донецької та Луганської областей.

Також ворог активізував набір добровольців для війни з Україною.

Крім того, зафіксовані випадки відрахування юнаків призовного віку з вишів РФ з метою поповнення резерву армії.

"Окупантами не виключається можливість залучення до війни з Україною військовослужбовців невизнаної республіки в кількості до 800 осіб, проте морально-психологічний стан зазначеного особового складу залишається на низькому рівні", - йдеться в повідомленні.

Раніше в Генеральному штабі ЗСУ поінформували про ситуацію в регіонах на фронтах і оперативній обстановці станом на початок чотирнадцятої доби оборони від російських окупантів.

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