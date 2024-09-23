РФ проводить провокації з метою виявлення вогневих позицій ЗСУ, - ОТУ "Харків"

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев в ефірі телемарафону.

"Ворог воліє зберігати техніку й озброєння, аніж берегти свій власний особовий склад. Тому часто людей відправляють у якісь незрозумілі штурми. Людей відправляють на штурмові дії, використовуючи їх як приманку, щоб по них починали відпрацьовувати Сили оборони", - розповів він.

За його словами, таким чином росіяни намагаються вивідати систему вогню ЗСУ і завдавати уражень. Але ті люди стовідсотково гинуть від вогневого ураження українських військових.

Наразі найгарячішою точкою на напрямку залишається Вовчанськ та прилеглі населені пункти. Зокрема у Вовчанську росіяни не полишають спроб розширити зону контролю, використовуючи всі наявні сили та засоби - обстрілюють місто з РСЗВ або важких вогнеметних систем.

"Подекуди ворогу вдається завдавати уражень по своїм же підрозділам. "Дружній вогонь" свідчить про те, що противник перебуває у стані відчаю чи максимальної злості та має завдання просунутися до свого підрозділу, який продовжує бути заблокованим на агрегатному заводі. Звичайно, ворогу це не вдається, бо ми враховуємо всі наявні засоби і можливості противника. Ми знаємо про всі сили, які він заводить, аби переформувати штурмові групи та посилити штурмовиків, які ідуть у бій ", - підкреслив він.