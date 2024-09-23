РФ проводит провокации с целью выявления огневых позиций ВСУ, - ОТГ "Харьков"

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер ОТГ "Харьков" Виталий Саранцев в эфире телемарафона.

"Враг предпочитает хранить технику и вооружение, чем беречь свой личный состав. Поэтому часто людей отправляют в какие-то непонятные штурмы. Людей отправляют на штурмовые действия, используя их как приманку, чтобы по ним начинали отрабатывать Силы обороны", - рассказал он.

По его словам, таким образом россияне пытаются выведать систему огня ВСУ и наносить впечатления. Но те люди полностью погибают от огневого поражения украинских военных.

На данный момент самой горячей точкой на направлении остается Волчанск и близлежащие населенные пункты. В частности, в Волчанске россияне не оставляют попыток расширить зону контроля, используя все имеющиеся силы и средства - обстреливают город из РСЗО или тяжелых огнеметных систем.

"Кое-где врагу удается наносить поражения по своим же подразделениям. "Дружеский огонь" свидетельствует о том, что противник находится в состоянии отчаяния или максимальной злобы и имеет задачу продвинуться к своему подразделению, которое продолжает быть заблокированным на агрегатном заводе. Конечно, врагу это не удается. , ибо мы учитываем все имеющиеся средства и возможности противника.