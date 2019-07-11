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РФ проводить чергові військові навчання в Криму

Новини » Політика    11.07.2019 - 14:14
РФ проводить чергові військові навчання в Криму
Фото: вчення російський військ у Криму (function.mil.ru)

Понад 2400 військовослужбовців російських ВДВ десантувалися в Криму

Російські війська проводять чергові навчання в анексованому Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Російської Федерації.

Як повідомляється, у навчанні беруть участь понад 2400 військовослужбовців Повітряно-десантних військ, задіяно 40 літаків Військово-транспортної авіації. Десантування військовослужбовців здійснювалося на парашутних системах Д-10 з висоти 600 метрів двома паралельними потоками по 20 літаків в кожному, з інтервалом в 100 метрів між ними.

"Відповідно до задуму навчання, особовий склад після десантування здійснив захоплення об'єктів умовного противника і знищив незаконне збройне формування", - йдеться в повідомленні.

За словами начальника штабу Повітряно-десантних військ РФ, генерал-майора Олексія Наумця, в ході основного етапу навчання вперше на території анексованого Криму відбулося десантування понад 2400 військовослужбовців, після чого відпрацювали тактичні завдання з підрозділами з'єднання по збору на майданчику приземлення, захоплення і знищення об'єктів умовного противника та незаконних збройних формувань, а також оволодіння польовим аеродромом для посадки на ньому літаків військово-транспортної авіації.

Нагадаємо, раніше російські берегові ракетні комплекси "Бал" і "Бастіон" в окупованому Криму вчилися знищувати в Чорному морі угруповання кораблів умовного противника електронними пусками.

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