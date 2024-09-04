UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РФ проводить мілітаризацію українських дітей, які в окупації, - ЦНС

Фото: Росія хоче розширити мобілізаційний ресурс (vk.com/avangard_patriot)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти продовжують політику стосовно мілітаризації дітей на окупованих територіях України. Ворог хоче розширити свій мобілізаційний ресурс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Зокрема, у закладах середньої освіти додані так звані "освітні програми", які спрямовані на подальше розширення мобілізаційного ресурсу для Росії. Крім того, починаючи з нового навчального року, в середніх навчальних закладах ворог запровадив нову дисципліну - "Основи безпеки та захисту вітчизни".

В рамках нової дисципліни, російські загарбники навчатимуть школярів основним алгоритмам вогневої, тактичної, медичної та інших дисциплін бойової підготовки. Додатково будуть організовані і практичні заняття.

За даними інформаційного ресурсу, цей предмет викладатимуть спеціально підготовлені викладачі, яких завезли з РФ і які пройшли навчання за додатковою програмою підвищення кваліфікації.

"Таким чином, ворог намагається розширювати свій мобілізаційний ресурс для ЗС РФ", - резюмує ЦНС.

В кінці публікації Центр національного спротиву закликав громадян України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях - не співпрацювати з ворогом у будь-яких формах. Особливо в тому випадку, якщо це стосується залучення дітей до ворожих програм підготовки та навчання.

Нагадаємо, що за даними ЦНС, Росія планує організувати практику для студентів з окупованих територій України, щоб вони ремонтували російську техніку в майстернях ЗС РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні