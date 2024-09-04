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РФ проводить мілітаризацію українських дітей, які в окупації, - ЦНС

Середа 04 вересня 2024 01:14
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РФ проводить мілітаризацію українських дітей, які в окупації, - ЦНС Фото: Росія хоче розширити мобілізаційний ресурс (vk.com/avangard_patriot)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти продовжують політику стосовно мілітаризації дітей на окупованих територіях України. Ворог хоче розширити свій мобілізаційний ресурс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Зокрема, у закладах середньої освіти додані так звані "освітні програми", які спрямовані на подальше розширення мобілізаційного ресурсу для Росії. Крім того, починаючи з нового навчального року, в середніх навчальних закладах ворог запровадив нову дисципліну - "Основи безпеки та захисту вітчизни".

В рамках нової дисципліни, російські загарбники навчатимуть школярів основним алгоритмам вогневої, тактичної, медичної та інших дисциплін бойової підготовки. Додатково будуть організовані і практичні заняття.

За даними інформаційного ресурсу, цей предмет викладатимуть спеціально підготовлені викладачі, яких завезли з РФ і які пройшли навчання за додатковою програмою підвищення кваліфікації.

"Таким чином, ворог намагається розширювати свій мобілізаційний ресурс для ЗС РФ", - резюмує ЦНС.

В кінці публікації Центр національного спротиву закликав громадян України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях - не співпрацювати з ворогом у будь-яких формах. Особливо в тому випадку, якщо це стосується залучення дітей до ворожих програм підготовки та навчання.

Нагадаємо, що за даними ЦНС, Росія планує організувати практику для студентів з окупованих територій України, щоб вони ремонтували російську техніку в майстернях ЗС РФ.

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