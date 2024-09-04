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РФ проводит милитаризацию украинских детей, которые находятся в оккупации, - ЦНС

Среда 04 сентября 2024 01:14
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РФ проводит милитаризацию украинских детей, которые находятся в оккупации, - ЦНС Фото: Россия хочет расширить мобилизационный ресурс (vk.com/avangard_patriot)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты продолжают политику в отношении милитаризации детей на оккупированных территориях Украины. Враг хочет расширить свой мобилизационный ресурс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

В частности, в заведениях среднего образования добавлены так называемые "образовательные программы", направленные на дальнейшее расширение мобилизационного ресурса для России. Кроме того, начиная с нового учебного года, в средних учебных заведениях враг ввел новую дисциплину - "Основы безопасности и защиты отечества".

В рамках новой дисциплины российские захватчики будут обучать школьников основным алгоритмам огневой, тактической, медицинской и других дисциплин боевой подготовки. Дополнительно будут организованы и практические занятия.

По данным информационного ресурса, этот предмет будут преподавать специально подготовленные преподаватели, которых завезли из РФ и, которые обучение по дополнительной программе повышения квалификации.

"Таким образом, враг пытается расширять свой мобилизационный ресурс для ВС РФ", - резюмирует ЦНС.

В конце публикации Центр национального сопротивления призвал граждан Украины, находящихся на временно оккупированных территориях - не сотрудничать с врагом в любых формах. Особенно в том случае, если это касается привлечения детей к вражеским программам подготовки и обучения.

Напомним, что по данным ЦНС, Россия планирует организовать практику для студентов с оккупированных территорий Украины, чтобы они ремонтировали российскую технику в мастерских ВС РФ.

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