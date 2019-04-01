В РФ провели первые психиатрические экспертизы украинским морякам

Украинского моряка в РФ, командира группы украинских кораблей Дениса Гриценко и его адвокатов ознакомили с постановлениями о назначении экспертизы боевых модулей МБАК "Бердянск" и "Никополь". Об этом сообщает адвокат Николай Полозов Facebook.

Кроме этого, Гриценко рассказал, что 26 марта его, а также военнопленных Драча, Зинченко и Власюка вывозили для прохождения психолого-психиатрической экспертизы. Адвокатов для присутствия на этой экспертизе не допустили.

Напомним, что в РФ назначили всем украинским морякам психолого-психиатрическую экспертизу, что нарушает их права как военнопленных. В частности, адвокаты моряков требовали, чтобы они присутствовали во время этой экспертизы.

Отметим, украинские моряки попали в плен в РФ после российской агрессии в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. В РФ моряков обвинили в "незаконном пересечении границы". Ряд стран, среди которых ЕС, США, Британия, Франция, Литва, неоднократно призвали РФ освободить моряков. Несмотря на это, суд в Москве продолжает держать военнопленных под стражей.

РБК-Украина писало, что спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия незаконно удерживает захваченных в Керченском проливе украинских моряков, потому что не хочет решать вопрос их освобождения во время выборов в Украине.

Недавно на специальном заседании Совета безопасности ООН заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица предложил лишить Россию права вето в Совбезе.