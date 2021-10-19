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РФ провела учения по обороне побережья Крыма

Автор: Анастасия Рокитна

Россия в оккупированном Крыму провела командно-штабные учения по обороне побережья при высадке морского десанта. Они состоялись на полигоне Опук.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минобороны РФ.

"В рамках учения подразделения морской пехоты Черноморского флота на БТР-82А под прикрытием авиации и корабельных сил флота произвели высадку из больших десантных кораблей, провели бой за высадку десанта, заняли прибрежный участок и выдвинулись вглубь позиций условного противника", - говорится в сообщении.

В свою очередь подразделения соединения береговой обороны ЧФ, а также танковые, артиллерийские и мотострелковые подразделения общевойсковой армии ЮВО, применив ракетные и артиллерийские подразделения, осуществили подавление корабельной артиллерии и нанесли удар по десантирующимся.

На завершающем этапе участники учения отработали действия по смене огневых позиций, перегруппировку ракетных, артиллерийских и танковых подразделений под прикрытием аэрозольной маскировки.

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