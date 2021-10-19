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РФ провела навчання з оборони узбережжя Криму

Автор: Анастасія Рокитна

Росія в окупованому Криму провела командно-штабні навчання з оборони узбережжя при висадці морського десанту. Вони відбулися на полігоні Опук.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міноборони РФ.

"В рамках навчання підрозділи морської піхоти Чорноморського флоту на БТР-82А під прикриттям авіації і корабельних сил флоту здійснили висадку з великих десантних кораблів, провели бій за висадку десанту, зайняли прибережну ділянку і висунулися вглиб позицій умовного противника", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу підрозділи з'єднання берегової оборони ЧФ, а також танкові, артилерійські та мотострілкові підрозділи загальновійськової армії ЮВО, застосувавши ракетні та артилерійські підрозділи, здійснили придушення корабельної артилерії і завдали удару по десантам.

На завершальному етапі учасники навчання відпрацювали дії зі зміни вогневих позицій, перегрупування ракетних, артилерійських і танкових підрозділів під прикриттям аерозольного маскування.

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