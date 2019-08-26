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РФ провела в оккупированном Крыму учебно-боевые пуски ракет

Новости » Общество    26.08.2019 - 10:37
РФ провела в оккупированном Крыму учебно-боевые пуски ракет
Фото (youtube.com / Минобороны России)

Учебно-боевые задачи выполняли десять самолетов Су-30СМ

В оккупированном Крыму на полигоне боевой подготовки истребители Су-30СМ выполнили учебно-боевые пуски ракет класса "воздух-воздух" по воздушным целям условного противника. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

Сообщается, что учебно-боевые задачи выполняли десять самолетов Су-30СМ из состава соединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

В ходе учебно-тренировочных полетов летчики выполнили нормативы по поднятию в воздух самолетов для перехвата и уничтожения воздушных целей условного противника, "отработали комплекс мероприятий по поиску, обнаружению и уничтожению воздушных световых мишеней ракетами класса "воздух-воздух".

Напомним, ранее Россия провела боевую подготовку в рамках которой атомные подлодки "Тула" и проекта 955 "Юрий Долгорукий" выстрелили баллистическими ракетами по полигону Кура на Камчатке и Чижа в Архангельской области.

РБК-Украина писало, что президент России Владимир Путин поручил проанализировать уровень угрозы в связи с испытанием Соединенными Штатами Америки новой модификации крылатой ракеты и принять меры по подготовке симметричного ответа.

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