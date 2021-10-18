РФ провела массовую высадку тактического десанта в оккупированном Крыму

Россия провела в оккупированном Крыму массовую высадку тактического десанта. К тренировкам были привлечены экипажи около 20 штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минобороны РФ.

Указано, что целью таких учений было "блокирование и уничтожение боевиков" при поддержке тактического воздушного десанта, а также "предупреждение терактов и дестабилизации обстановки в регионах".

"Десантирование личного состава осуществлялось по-штурмовому из положения зависания вертолетов над землей с использованием канатных и других специальных средств. Прикрытие высадки тактического десанта обеспечили ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор", - говорится в сообщении.

Известно, что в учениях также приняли участие подразделения военных баз, дислоцированных в Абхазии, Армении, Южной Осетии, а также часть сил Черноморского флота, Каспийской флотилии.

Так, в общем количестве было привлечено около 8 тысяч военнослужащих, почти 350 единиц вооружения и военной техники.