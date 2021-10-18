ru ua
Пн, 18 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

РФ провела массовую высадку тактического десанта в оккупированном Крыму

Новина українською →
Крым, Понедельник 18 октября 2021 10:42
РФ провела массовую высадку тактического десанта в оккупированном Крыму Фото: РФ провела массовую высадку тактического десанта в оккупированном Крыму (function.mil.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Россия провела в оккупированном Крыму массовую высадку тактического десанта. К тренировкам были привлечены экипажи около 20 штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минобороны РФ.

Указано, что целью таких учений было "блокирование и уничтожение боевиков" при поддержке тактического воздушного десанта, а также "предупреждение терактов и дестабилизации обстановки в регионах".

"Десантирование личного состава осуществлялось по-штурмовому из положения зависания вертолетов над землей с использованием канатных и других специальных средств. Прикрытие высадки тактического десанта обеспечили ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор", - говорится в сообщении.

Известно, что в учениях также приняли участие подразделения военных баз, дислоцированных в Абхазии, Армении, Южной Осетии, а также часть сил Черноморского флота, Каспийской флотилии.

Так, в общем количестве было привлечено около 8 тысяч военнослужащих, почти 350 единиц вооружения и военной техники.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Крым
NEWS
В "красной" зоне карантина уже пять областей: где и какие ограничения ввели
В "красной" зоне карантина уже пять областей: где и какие ограничения ввели
DAILY
Деоккупация Крыма. Как Украина намерена возвращать полуостров
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Деоккупация Крыма. Как Украина намерена возвращать полуостров