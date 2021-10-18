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РФ провела масову висадку тактичного десанту в окупованому Криму

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Крим, Понеділок 18 жовтня 2021 10:42
РФ провела масову висадку тактичного десанту в окупованому Криму Фото: РФ провела масову висадку тактичного десанту в окупованому Криму (function.mil.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Росія провела в окупованому Криму масову висадку тактичного десанту. До тренувань були залучені екіпажі близько 20 штурмових вертольотів Мі-8АМТШ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міноборони РФ.

Вказано, що метою таких навчань було "блокування і знищення бойовиків" за підтримки тактичного повітряного десанту, а також "попередження терактів" і дестабілізації обстановки в регіонах".

"Десантування особового складу здійснювалося по-штурмовому з положення зависання вертольотів над землею з використанням канатних і інших спеціальних засобів. Прикриття висадки тактичного десанту забезпечили ударні вертольоти Ка-52 "Алігатор", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що у тренуваннях також взяли участь підрозділи військових баз, дислокованих в Абхазії, Вірменії, Південній Осетії, а також частина сил Чорноморського флоту, Каспійської флотилії.

Так, у загальній кількості було залучено близько 8 тисяч військовослужбовців, майже 350 одиниць озброєння і військової техніки.

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