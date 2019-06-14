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РФ провела испытания ядерного оружия, - Минобороны США

Новости » Общество    14.06.2019 - 21:18
РФ провела испытания ядерного оружия, - Минобороны США
Иллюстративное фото (pxhere.com)

В Разведывательном управлении Министерства обороны США заявили о ядерных испытаниях

В Разведывательном управлении Министерства обороны США заявили, что Россия провела испытания ядерного оружия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минобороны США.

"Власти США, включая разведывательное сообщество, оценили, что Россия провела испытания ядерного оружия, которые создали ядерный выход", - говорится в заявлении ведомства.

Другой информации американская разведка не обнародует.

"По поводу Китая: информация, озвученная в Институте Гудзона, в сочетании с отсутствием прозрачности Китая в их деятельности по ядерным испытаниям, естественно, вызывает вопросы об этой деятельности в связи с мораторием испытания ядерного оружия "нулевого выхода", которые соблюдены США, Великобританией и Францией", - отметили в Минобороны США.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в разведывательном управлении Министерства обороны США заподозрили РФ в проведении низкоуровневых ядерных испытаний, что противоречит международной ядерной сделке. Американский генерал Роберт Эшли заявил, что убежден в нарушении Россией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Добавим, в апреле американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам, России и Китаю необходимо отказаться от своего ядерного оружия. Трамп поручил сотрудникам своей администрации подготовить почву для заключения нового соглашения с Россией и Китаем о контроле над ядерными вооружениями.

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