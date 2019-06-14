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РФ провела випробування ядерної зброї, - Міноборони США

Новини » Суспільство    14.06.2019 - 21:18
РФ провела випробування ядерної зброї, - Міноборони США
Ілюстративне фото (pxhere.com)

У Розвідувальному управлінні Міністерства оборони США заявили про ядерні випробування

В Розвідувальному управлінні Міністерства оборони США заявили, що Росія провела випробування ядерної зброї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міноборони США.

"Влади США, включаючи розвідувальне співтовариство, оцінили, що Росія провела випробування ядерної зброї, які створили ядерний вихід", - йдеться в заяві відомства.

Інший інформації американська розвідка не оприлюднить.

"З приводу Китаю: інформація, озвучена в Інституті Гудзона, в поєднанні з відсутністю прозорості Китаю в їх діяльності по ядерних випробувань, природно, викликає запитання щодо цієї діяльності в зв'язку з мораторієм випробування ядерної зброї "нульового виходу", які дотримані США, Великобританією і Францією", - зазначили в Міноборони США.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в розвідувальному управлінні Міністерства оборони США запідозрили РФ у проведенні низькорівневих ядерних випробувань, що суперечить міжнародній ядерної угоді. Американський генерал Роберт Ешлі заявив, що переконаний в порушення Росією Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

Додамо, у квітні американський президент Дональд Трамп заявив, що Сполученим Штатам, Росії і Китаю необхідно відмовитися від своєї ядерної зброї. Трамп доручив співробітникам своєї адміністрації підготувати грунт для укладення нової угоди з Росією і Китаєм про контроль над ядерними озброєннями.

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