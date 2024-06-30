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РФ провалила наступ на Харків і тепер буде терміново думати, що ще зробити, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія провалила наступ на Харків, який розпочала 10 травня. Окупанти можуть вигадати щось ще, щоб мати інформаційний виграш.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю колумністці The Philadelphia Inquirer Труді Рубін.

"Я думаю, вони хотіли максимально все окупувати на Харківському напрямку, включно з Харковом. У них провалився цей наступ. Так, початок був у них успішний, а потім вони втратили багато людей та техніки. Зараз вони будуть терміново думати, що можна ще зробити, щоб політично мати якийсь інформаційний виграш", - заявив президент.

Зеленський додав, що тактика ведення війни Росією зрозуміла, оскільки будь-який крок вперед, окупація села чи те, що від нього залишилось - це для росіян "позитив та вікно".

"Їм важливо максимально відторгувати щодо цієї війни, забрати собі максимально. Це можна робити тільки на успішній хвилі. Для цього треба окупація чогось, щоб потім сказати - ми готові. Їм треба ця пауза, щоб потім ще якийсь крок зробити", - зазначив глава держави.

 

 

Наступ Росії на Харків

Нагадаємо, 10 травня російські війська прорвали кордон на півночі Харківської області. Їм вдалося зайняти декілька населених пунктів та зайти у Вовчанськ.

Наразі ЗСУ контролюють більшу частину міста, а росіяни залишаються заблокованими на агрегатному заводі.

За даними Генерального штабу ЗСУ, на Харківському напрямку з початку доби відбулося декілька бойових зіткнень. Ворог скинув на прикордонні населені пункти КАБи.

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Володимир ЗеленськийВовчанськХарківВійна в УкраїніВійна Росії проти України