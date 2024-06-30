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РФ провалила наступление на Харьков и теперь будет срочно думать, что еще сделать, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия провалила наступление на Харьков, которое начала 10 мая. Оккупанты могут придумать что-нибудь еще, чтобы иметь информационный выигрыш.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью колумнистке The Philadelphia Inquirer Труди Рубин.

"Я думаю, они хотели максимально все оккупировать на Харьковском направлении, включая Харьков. У них провалилось это наступление. Да, начало было у них успешное, а потом они потеряли много людей и техники. Сейчас они будут срочно думать, что можно еще сделать, чтобы политически иметь какой-либо информационный выигрыш", - заявил президент.

Зеленский добавил, что тактика ведения войны Россией ясна, поскольку любой шаг вперед, оккупация села или то, что от него осталось - это для россиян "позитив и окно".

"Им важно максимально отторгать по этой войне, забрать себе максимально. Это можно делать только на успешной волне. Для этого надо оккупация чего-то, чтобы потом сказать - мы готовы. Им нужна эта пауза, чтобы потом еще какой-то шаг сделать", - отметил глава государства.

 

 

Наступление России на Харьков

Напомним, 10 мая российские войска прорвали границу на севере Харьковской области. Им удалось занять несколько населенных пунктов и зайти в Волчанск.

В настоящее время ВСУ контролируют большую часть города, а россияне остаются заблокированными на агрегатном заводе.

По данным Генерального штаба ВСУ, на Харьковском направлении с начала суток произошло несколько боевых столкновений. Враг сбросил на приграничные населенные пункты КАБы.

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