Гарантії безпеки для України

Росія поки що не погоджується на гарантії безпеки для України, які пропонують США.

"Гарантії про які говорять зараз, "за зразком статті 5 НАТО" - це, по суті, така підтримка з боку американців європейського контингенту. Зараз Росія виступає проти цього, але якщо погодиться, а потім, не дай бог, буде нове вторгнення, то тоді на автоматі почнуться відкриватися нові пакети допомоги нам, зброя, нові, заздалегідь прописані пакети", - каже джерело.

Україна, попри все, вважає пріоритетом вступ країни до НАТО, хоча готова до різного розвитку подій.

"Для нас план А зараз - це вступ до НАТО. Але ми, звісно, ​​готуємо і план Б: ось ці гарантії, плюс утримання великої української армії після війни, плюс, можливо, закриття неба над Україною силами НАТО і таке інше, це все ще обговорюватиметься", - зазначило джерело.