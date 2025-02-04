РФ продовжує утримувати ракетоносій у Чорному морі: який залп "Калібрів"

В акваторії Чорного моря у вівторок, 4 лютого, вранці зафіксовано два кораблі, які Росія продовжує утримувати на бойовому чергуванні. Серед них - один носій крилатих ракет типу "Калібр".

Про це передає РБК-Україна з посиланням на дані Військово-Морських Сил ЗСУ.

Ракетоносій РФ, що перебуває у Чорному морі, у разі бойового застосування здатен запустити загальним залпом до 4 "Калібрів".

Водночас в Азовському морі, як і у попередні дні та тижні, ворожі кораблі досі відсутні. Однак у Середземному морі були помічені 6 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями "Калібрів" загальним залпом до 22 ракет.

Крім того, за добу в інтересах Російскої Федерації прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 7 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 9 суден, з них 6 рухалось з протоки Босфор.

"Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - резюмували у ВМС.