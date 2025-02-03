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Росія вивела носій "Калібрів" у Чорне море: є ризик обстрілу

Понеділок 03 лютого 2025 07:35
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Росія вивела носій "Калібрів" у Чорне море: є ризик обстрілу Фото: ракетоносії перебувають у двох морях (youtube.com)
Автор: Михайло Шилін

В акваторії Чорного моря в понеділок вранці, 3 лютого, зафіксовано два кораблі, які Росія вивела на бойове чергування. Серед них є один носій крилатих ракет типу "Калібр".

Про це передає РБК-Україна з посиланням на дані Військово-Морських Сил ЗСУ.

Ракетоносій агресора, який пербуває у Чорному морі, у разі бойового застосування здатен запустити загальним залпом до 4 "Калібрів".

Водночас в Азовському морі, як і у попередні дні та тижні, ворожі кораблі досі відсутні. Однак у ВМС ЗСУ додали, що у Середземному морі були помічені 6 кораблів РФ, з яких 2 є носіями "Калібрів" загальним залпом до 22 ракет.

Крім того, за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 4 судна, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 6 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

Військові також додали, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Росія вивела носій &quot;Калібрів&quot; у Чорне море: є ризик обстрілу

Нагадаємо, станом на ранок 1 і 2 лютого, в Чорному морі теж був помічений 1 ракетоносій РФ із загальним залпом до 4 ракет. Проте у Повітряних силах ЗСУ уточнили, що окупанти не запускали "Калібри" під час масованого удару по Україні 1 лютого.

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