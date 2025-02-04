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РФ продолжает удерживать ракетоноситель в Черном море: какой залп "Калибров"

Вторник 04 февраля 2025 07:30
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РФ продолжает удерживать ракетоноситель в Черном море: какой залп "Калибров" Фото: россияне держат корабли не только в Черном море (facebооk.com/mod.mil.rus)
Автор: Михаил Шилин

В акватории Черного моря во вторник, 4 февраля, утром зафиксированы два корабля, которые Россия продолжает удерживать на боевом дежурстве. Среди них - один носитель крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на данные Военно-Морских Сил ВСУ.

Ракетоноситель РФ, находящийся в Черном море, в случае боевого применения способен запустить общим залпом до 4 "Калибров".

В то же время в Азовском море, как и в предыдущие дни и недели, вражеские корабли до сих пор отсутствуют. Однако в Средиземном море были замечены 6 вражеских кораблей, из которых 2 являются носителями "Калибров" общим залпом до 22 ракет.

Кроме того, за сутки в интересах Российской Федерации проход Керченским проливом осуществили:

  • в Черное море - 7 судов, из них 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море - 9 судов, из них 6 двигалось из пролива Босфор.

"Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - резюмировали в ВМС.

РФ продолжает удерживать ракетоноситель в Черном море: какой залп &quot;Калибров&quot;

Напомним, прошлым утром в Черном море тоже был фиксировали 1 ракетоноситель РФ с общим залпом до 4 ракет. Также корабли противника заметили в Средиземном море. Их было 6, два из которых непосредственно являются носителями "Калибров" с возможным залпом до 22 ракет.

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