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РФ продовжує тримати свої ракетоносії у Чорному морі: у ВМС назвали їх кількість

Фото: РФ продовжує тримати свої ракетоносії у Чорному морі (facebook.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Станом на 19 січня російська армія продовжує тримати в акваторіях трьох морів 23 кораблі, зокрема носії крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Військово-морських сил ЗСУ.

За даними військових, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 11 ворожих кораблів, серед яких 6 носіїв крилатих ракет "Калібр". Їхній загальний залп становить близько 40 ракет.

Також в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі.

Тим часом, у Середземне море росіяни вивели 10 суден, включаючи п'ять ракетносіїв із загальним залпом 72 ракети.

Нагадаємо, вчора залп крилатих ракет на борту російських кораблів у Чорному морі складав 44 одиниці.

Раніше начальник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що перебування ракетоносіїв у Чорному морі може свідчити про продовження ворожих атак.

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