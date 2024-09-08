РФ продовжує тримати ракетоносій в Чорному морі: який можливий залп "Калібрів"

Станом на 06:00, 8 вересня, у Чорному морі знову перебуває один корабель росіян. Він є носієм крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 4 ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковий звіт Військово-морських сил ЗСУ в Telegram.
Водночас в Азовському морі немає ворожих кораблів. Проте одне судно помічено в Середземному морі, але воно не носієм крилатих ракет типу "Калібр".
Також військові додали, що за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили:
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - додали у ВМС ЗСУ.
Зазначимо, що в останні кілька місяців Росія перестала тримати кораблі в Чорному та Азовському морях. Найчастіше військові фіксували або одне судно в Чорному морі, або взагалі нічого.
Присутність кількох кораблів, а саме 4-х штук, востаннє було зафіксовано в понеділок, 26 серпня. Цього дня ворог здійснив масований обстріл України. Згідно зі звітом Повітряних сил ЗСУ, РФ запустила з надводних суден усі 28 крилатих ракет типу "Калібр". Але жодного результату не було, оскільки ці ворожі цілі були збиті силами ППО.
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