РФ продовжує тримати ракетоносій в Чорному морі: який можливий залп "Калібрів"

Станом на 06:00, 8 вересня, у Чорному морі знову перебуває один корабель росіян. Він є носієм крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 4 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковий звіт Військово-морських сил ЗСУ в Telegram.

Водночас в Азовському морі немає ворожих кораблів. Проте одне судно помічено в Середземному морі, але воно не носієм крилатих ракет типу "Калібр".

Також військові додали, що за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 5 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 8 суден, з них 6 рухались з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - додали у ВМС ЗСУ.