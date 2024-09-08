РФ продолжает держать ракетоноситель в Черном море: какой возможен залп "Калибров"

По состоянию на 06:00, 8 сентября, в Черном море снова находится один корабль россиян. Он является носителем крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 4 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Военно-морских сил ВСУ в Telegram.

В то же время в Азовском море нет вражеских кораблей. Однако одно судно замечено в Средиземном море, но оно не является носителем крылатых ракет типа "Калибр".

Также военные добавили, что за сутки в интересах страны-агрессора России проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю - 5 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

к Азовскому морю - 8 судов, из них 6 двигались из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", - добавили в ВМС ВСУ.