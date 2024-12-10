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РФ продовжує тримати носій "Калібрів" в Чорному морі: чи є загроза для України

Вівторок 10 грудня 2024 07:10
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РФ продовжує тримати носій "Калібрів" в Чорному морі: чи є загроза для України Фото: сьогодні проходів суден через Керченську протоку не зафіксовано (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Едуард Ткач

Станом на 06:00, 10 грудня, Росія продовжує тримати один корабель в акваторії Чорного моря. Він є носієм "Калібрів", однак сьогодні без ракет на борту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковий звіт Військово-морських сил ЗСУ.

Тим часом в Азовському морі, як і в попередні дні, ворожі кораблі відсутні. Однак військові знову зафіксували судна у Середземному морі. Сьогодні їх кількість складає 6 одиниць, 4 з яких є безпосередньо є носіями крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 41 ракети.

У ВМС також поінформували, що за минулу добу, у зв'язку з погодними умовами, проходів кораблів через Керченську протоку не фіксувалося.

При цьому, як пишуть військові, Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

РФ продовжує тримати носій &quot;Калібрів&quot; в Чорному морі: чи є загроза для України

Нагадаємо, що влітку цього року у ВМС оцінили, чи може Росія випустити по Україні ракети зі своїх носіїв, які перебувають у Середземному морі.

За словами речника Військово-морських сил ЗСУ, Дмитра Плетенчука, Росія навряд чи наважиться на це. Тому що якщо це станеться, тоді російські ракети порушать повітряний простір країн НАТО.

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