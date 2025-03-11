РФ продовжує тримати у Чорному морі ракетоносій: який можливий пуск "Калібрів"

Російська Федерація продовжує утримувати у Чорному морі ракетоносій, який несе загрозу обстрілу для України. Сьогодні, як і вчора, зафіксовано лише один корабель.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ.
Так, станом на 06:00, 11 березня, у Чорному морі перебуває один носій "Калібрів" із загальним залпом до 4 ракет.
Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Проте 4 кораблі, 3 з яких носії крилатих ракет типу "Калібр", можуть мати загальний залп до 26 ракет.
Крім того, за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили:
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - додали у ВМС.
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