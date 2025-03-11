РФ продовжує тримати у Чорному морі ракетоносій: який можливий пуск "Калібрів"

Так, станом на 06:00, 11 березня, у Чорному морі перебуває один носій "Калібрів" із загальним залпом до 4 ракет.

Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Проте 4 кораблі, 3 з яких носії крилатих ракет типу "Калібр", можуть мати загальний залп до 26 ракет.

Крім того, за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 4 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 9 суден, з них 5 рухались з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - додали у ВМС.