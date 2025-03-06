РФ після тривалої паузи вивела у Чорне море носії "Калібрів": який можливий залп
Сьогодні вранці, 6 березня, в Чорному морі фіксуються два російські носії крилатих ракет типу "Калібр", які країна-агресор вивела на бойове чергування. Перед тим ворожі ракетоносії не спостерігалися в цій акваторії дев'ять діб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Військово-Морських сил ЗСУ.
Як розповіли військові, у Чорному морі були помічені 2 кораблі противника, які є носіями "Калібрів" загальним залпом до 8 ракет.
Нагадаємо, що російський Чорноморський флот до того виводив ракетоносії в Чорне море 25 лютого. Тоді вранці українська сторона інформувала про 4 носії "Калібрів".
У ВМС ЗСУ додали, що сьогодні в Азовському морі ворожі кораблі не фіксуються.
Між тим в Середземному морі були помічені 4 кораблі РФ, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 26 ракет.
Також військові розповіли, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря - 0 суден;
- до Азовського моря 1 судне, але 0 - продовжило рух з протоки Босфор.
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - вкотре констатували у ВМС.
Раніше речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що "Калібри" росіян вже не є такою результативною зброєю проти України, як раніше. Її ефективність істотно знизилася.
Нагадаємо також, у січні у партизанському русі "АТЕШ" розповіли, що росармія відновлює стару базу підводних човнів в окупованому Криму.
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